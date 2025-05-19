اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ضمن مواجهات الإياب بمسابقة ربع نهائي كأس عاصمة مصر.. وجاءت على النحو التالي:

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي

تقام مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي غدا الثلاثاء، ويحتضنها ستاد جهاز الرياضة العسكري، وتنطلق في الثامنة مساءا

البنك الأهلي ضد مودرن سبورت

تقام مباراة البنك الأهلي أمام مودرن سبورت غدا الثلاثاء، ويستضيفها استاد السلام وتنطلق في الثامنة مساء.

بتروجيت ضد سيراميكا

تقام مباراة بتروجيت ضد سيراميكا بعد غد الأربعاء 21 مايو، ويستضيفها استاد بتروسبورت، وتنطلق في الثامنة مساء.

حرس الحدود ضد إنبي

تقام مباراة حرس الحدود ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل 21 مايو، وتستضيفها استاد حرس الحدود بالإسكندرية وتنطلق في الثامنة مساء.

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