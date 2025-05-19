الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكم محمد يوسف،
الحكم محمد يوسف، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ضمن مواجهات الإياب بمسابقة ربع نهائي كأس عاصمة مصر.. وجاءت على النحو التالي:

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي

تقام مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي غدا الثلاثاء، ويحتضنها ستاد جهاز الرياضة العسكري، وتنطلق في الثامنة مساءا

البنك الأهلي ضد مودرن سبورت

تقام مباراة البنك الأهلي أمام مودرن سبورت غدا الثلاثاء، ويستضيفها استاد السلام وتنطلق في الثامنة مساء.

بتروجيت ضد سيراميكا

تقام مباراة بتروجيت ضد سيراميكا بعد غد الأربعاء 21 مايو، ويستضيفها استاد بتروسبورت، وتنطلق في الثامنة مساء.

حرس الحدود ضد إنبي

تقام مباراة حرس الحدود ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل 21 مايو، وتستضيفها استاد حرس الحدود بالإسكندرية وتنطلق في الثامنة مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم ربع نهائي كاس عاصمة مصر طلائع الجيش ضد الاسماعيلي البنك الأهلي ضد مودرن سبورت بتروجيت ضد سيراميكا حرس الحدود ضد إنبي

مواد متعلقة

في أقل من شهرين ونصف، كيف أعاد أوسكار الهيبة لحكام مصر ووصل بمباريات الدوري الحاسمة لبر الأمان

سيراميكا يفوز على بتروجت 4-1 في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يحقق فوزا ثمينا بهدفين على مودرن سبورت

الأكثر قراءة

عمرو أديب يكشف عن تعطيل إعلان الأهلي بطلا للدوري بسبب تحركات بيراميدز

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني 2024-2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم

بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، شكل الدوري المصري في الموسم المقبل

طقس لطيف بالإسكندرية، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

الأمن يحقق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

نجم الأهلي ينهي اتفاقه للانتقال لـ السويحلي الليبي

خدمات

المزيد

صلاحية 3 سنوات، معلومات عن بطاقة ميزة من بنك القاهرة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف علي سعر الألومنيوم اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل الشرطة في المنام وعلاقتها بالأمان والتخلص من المخاوف

يقرؤون طلاسم، علي جمعة يوجه رسالة لمهاجمي مناهج الأزهر

تفسير حلم أكل العجوة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية