كأس عاصمة مصر، مودرن سبورت يخشى مفاجآت البنك الأهلي

كأس عاصمة مصر، يلتقى فريق البنك الأهلى نظيره مودرن سبورت فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

مباراة البنك الأهلى ومودرن سبورت

وحقق فريق البنك الأهلى فوزا مهما على مودرن سبورت بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى.

ويسعي طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم

فى المقابل، يسعى الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لفريق مودرن سبورت، لمواصلة صحوته مع الفريق بعد تحقيق الانتصارات فى آخر المباريات والابتعاد عن مراكز الهبوط بالدوري.



نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

كأس عاصمة مصر، ويشهد يومي اليوم وغدا الأربعاء، مواجهات الإياب بمسابقة ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وتقام مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.



وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

جوائز كأس الرابطة

وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

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