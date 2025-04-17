كأس الرابطة بطولة تعاند القطبين، الزمالك يلحق بالأهلي ويودع المنافسة مبكرا، سيراميكا كليوباترا بطل آخر نسختين، مودرن سبورت يقص شريط الافتتاح

واصلت بطولة كأس الرابطة التي حملت في الموسم الحالي “كأس عاصمة مصر”، معاندة الأندية الكبيرة وخاصة القطبين الأهلي والزمالك، بعد أن ودع الفريقان هذه البطولة من دور المجموعات.

نظام كأس رابطة الأندية

كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أو كأس عاصمة مصر هي بطولة كرة قدم مصرية تجمع أندية الدوري الممتاز للتنافس على بطولة كأس بنظام المجموعات وخروج المغلوب في مرحلة لاحقة، تم الإعلان عن إطلاق البطولة مجددًا بعد تأسيس رابطة الأندية المصرية عام 2021، حيث يشهد الموسم الحالي تنظيم النسخة الرابعة، إلا أن الغريب أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لم ينجحا في تحقيق البطولة خلال 4 نسخ، بل والأغرب أن الفريقين لم يتخطيا الدور الأول على مدار مشاركاتهما.

الأهلي في النسخة الأولى من كأس الرابطة

وتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية من كأس الرابطة في النسخة الأولى من البطولة عام 2021/ 2022 واحتل حينها المركز الأخير في المجموعة بعدما حصد 4 نقاط وفشل في تحقيق الفوز في أي مباراة، بعدما خاض 5 مباريات تعادل في 4 وخسر مباراة، وسجل 3 أهداف، واستقبل 6.

الأهلي يعتذر عن المشاركة بكأس الرابطة في نسخته الثانية

كما أصدر الأهلي في 21 مارس 2023 بيانًا رسميًّا يعتذر من خلاله عن المشاركة في بطولة كاس الرابطة المصري في نسخته الثانية.

وقال الأهلي في بيانه حينها: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه الذي عقد حينها، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعتذر عن المشاركة بكأس الرابطة في نسخته الثالثة

وواصل النادي الأهلي اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة، بعدما اعتذر عن المشاركة في البطولة في نسختها الثالثة.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة في ديسبمر 2023 يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة للموسم الماضي.

وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع “ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية وبعدها المشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة في الإمارات".

الأهلي يودع النسخة الرابعة من كأس الرابطة مبكرا

وبعد عامين من الاعتذارات، شارك الأهلي في النسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة التي تقام حاليا تحت مسمى “كأس عاصمة مصر”، إلا أن الوضع لم يختلف حيث ودع البطولة من الدور الأول باحتلال المركز الأخير في المجموعة الثالثة بهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش، ويتبقى له مباراة تحصيل حاصل أمام فاركو.

الزمالك يودع كأس عاصمة مصر من دور المجموعات

كما لحق الزمالك بنظيره الأهلي، ليودع كأس عاصمة مصر من الدور الأول، رغم الفوز على سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر

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صراع الزمالك ومودرن والجونة

شهدت المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التأهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، حيث تساوت الفرق الثالث برصيد 5 نقاط، إلا أن مودرن خطف بطاقة التأهل الثانية بفارق الأهداف.

الزمالك يودع النسخة الأولى من كأس الرابطة مبكرا

وتواجد نادي الزمالك في المجموعة الثالث من كأس الرابطة في النسخة الأولى من البطولة عام 2021 / 2022 وأحتل حينها المركز الأخير في المجموعة بعدما حصد 4 نقاط من 5 مباريات، مكتفيا بالفوز في مباراة والتعادل في مثلها وخسارة 3 مواجهات، وسجل 3 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

الزمالك يودع النسخة الثانية بهزيمة ثقيلة أمام البنك الأهلي

شهدت النسخة الثانية من كأس الرابطة تغيير نظامها لتقام بنظام خروج المغلوب بدلا من المجموعات، ليلتقي الزمالك أمام نظيره البنك الأهلي في دور الـ16، إلا أن الأبيض تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة، ليودع البطولة مبكرا.

الزمالك يعتذر عن المشاركة بكأس الرابطة في نسخته الثالثة

فيما اعتذر مجلس إدارة نادي الزمالك عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة بنسختها الثالثة، التي أقيمت الموسم الماضي، حيث أرسل خطابا إلى رابطة الأندية المحترفة في ديسمبر 2023 يعتذر فيه عن عدم المشاركة في البطولة.

أبطال كأس الرابطة

وشهدت بطولة كأس الرابطة منذ انطلاقها عام 2021، تتويج فريق مودرن سبورت بلقب البطولة مرة وحيدة عام 2022، فيما حصد سيراميكا اللقب مرتين متتاليتين عامي 2023 و2024.

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