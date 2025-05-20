دفن جثة شخص لقى مصرعه في انقلاب تروسيكل بالإسماعيلية

صرحت النيابة العامة في الإسماعيلية بدفن جثة شخص لقى مصرعه جراء تعرضه لحادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الأمل بدائرة مركز ومدينة القنطرة شرق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

إخطار بحادث انقلاب تروسيكل

كان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الأمل دائرة مركز القنطرة شرق.



انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسبابه.

بيانات المتوفى في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة خالد إسماعيل سلامة مقيم أبوعروق بالقنطرة شرق، بتهتك شديد في فروة الرأس وتهتك في أنسجة المخ وعلامات كسر في قاع الجمجمة، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتوفى فور وصوله إلى المستشفى.





التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا، وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

كما ناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادث يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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