ثلاثاء ساخن في لجان النواب.. استكمال مناقشة مشروع الموازنة الجديدة.. عدد من قطاعات الإسكان والنقل والطرق ومستشفيات جامعة الأزهر على رأس جدول الأعمال

تستكمل اللجان النوعية بـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026.

مناقشة الموازنة الجديدة لعدد من القطاعات التابعة لوزارة الإسكان

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة الموازنة الجديدة لعدد من الجهات على النحو التالي:

• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز المركزي للتعمير.

• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في أنشطة التعمير.

• صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.

• ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

• ديوان عام المجتمعات العمرانية.

• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

مناقشة الموازنة العامة للدولة عن قطاعات النقل والمواصلات والطرق

كما تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مناقشة مشروعي القانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص:

• الهيئة العامة للطرق والكباري.

• جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

• مديريات الطرق والنقل بالمحافظات.

استكمال مناقشة الموازنة الجديدة لعدد من المستشفيات الجامعية الأزهرية

وتواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المستشفيات التعليمية: مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى دمياط الجامعي الجديدة، مستشفى طب بنين الأزهر- أسيوط.

لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات والجامعات التكنولوجية

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص هيئة دعم وتطوير الجامعات، والجامعات التكنولوجية.

وشهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس الأثنين، مناقشة موازنة العديد من القطاعات بحضور ممثلين عن الحكومة في الجهات المختلفة.

وتضمنت المناقشات أمس العديد من التوصيات الموجهة إلى الحكومة في شأن تحسين آداء الموازنة العامة للدولة، ولتوفير احتياجات المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الحد من العجز في الموازنة، وتأكيد دعم الاقتصاد الوطني.

استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

وشهد الأسبوع الماضي، عقد عدد من اللجان النوعية عدد من الاجتماعات، بحضور ممثلين عن الحكومة، وتمت الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعديد من القطاعات.

توصيات برلمانية بشأن الموازنة العامة للدولة

وشهدت الاجتماعات التي حضرها ممثلين عن الحكومة، إصدار العديد من التوصيات البرلمانية، من أجل زيادة كفاءة عمل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المال العام، وكذلك الالتزام بموازنة البرامج والأداء، وأهمية استكمال كافة المشروعات المقررة وفقا للموازنة العامة للدولة.

مناقشة الموازنة الجديدة لوزارة التضامن الاجتماعي

وفى وقت سابق أثار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجدل حول ما جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة في قطاع وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025 /2026، بوجود مبلغ بقيمة 13 مليون جنيه، تحت بند مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026 /2025.

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طبيعة هذا المبلغ.

قيمة مكافأة المكلفين بتأدية الخدمة العامة

فيما رد الدكتور أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي قائلا: "يتم صرف 1500 للمكلفين بتأدية الخدمة العامة وصرف 2000 بدل انتقال لهم".

المكلفين بالخدمة العامة يتقاضون 4 جنيهات مكافآة شهرية

من جانبه أوضح الدكتور شريف الرفاعي، رئيس القطاع المالي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المكلفين بالخدمة العامة يتقاضون 4 جنيهات مكافأة شهرية طبقا للقانون.

من جانبه وصف النائب مصطفى سالم، الرقم بأنه كارثة، قائلا: "لما شاب يشتغل طول الشهر ويتقاضى مكافأة شهرية 4 جنيهات!".

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