4 جنيهات مكافأة المكلفين بالخدمة العامة تثير التساؤل بخطة النواب

أثار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجدل حول ما جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة في قطاع وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025 /2026، بوجود مبلغ بقيمة 13 مليون جنيه، تحت بند مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة.

مناقشة الموازنة الجديدة لوزارة التضامن الاجتماعي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026 /2025.

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طبيعة هذا المبلغ.

قيمة مكافأة المكلفين بتأدية الخدمة العامة

فيما رد الدكتور أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي قائلا: "يتم صرف 1500 للمكلفين بتأدية الخدمة العامة وصرف 2000 بدل انتقال لهم".

المكلفين بالخدمة العامة يتقاضون 4 جنيهات مكافآة شهرية

من جانبه أوضح الدكتور شريف الرفاعي، رئيس القطاع المالي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المكلفين بالخدمة العامة يتقاضون 4 جنيهات مكافأة شهرية طبقا للقانون.

من جانبه وصف النائب مصطفى سالم، الرقم بأنه كارثة، قائلا: "لما شاب يشتغل طول الشهر ويتقاضى مكافأة شهرية 4 جنيهات!".

وأكدت ممثل وزارة المالية، أن الجهات التي يؤدي فيها المكلفين تقوم بصرف مكافأة شهرية، بجانب مبلغ 4 جنيهات، أما مبلغ 13 مليونا يشمل الإنفاق على اعتمادات مالية لعدد 40 متعاقدا، فضلا عن وجود عاملين بنظام الاستعانة، بالإضافة لمكافآت المكلفين بتأدية الخدمة العامة.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “كنت أتمنى سماع هذا التوضيح من مسئولي وزارة التضامن، مع ضرورة إعادة النظر في تعديل قيمة المكافأة الشهرية التي تبلغ 4 جنيهات”.

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