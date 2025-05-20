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رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش

يحتضن ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بورنموث  


حراسة المرمى: إيدرسون.


خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروين.


خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث 


تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث 

 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

 

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس في الدوري الانجليزي برصيد 65 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 53 نقطة في المركز 11.


ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بورنموث من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأخر مان سيتي بفارق نقطة واحدة خلف كل من نيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا، أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

 


 

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