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رياضة

مبابي يشعل المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي، وهذا موقف صلاح

مبابي ومحمد صلاح
مبابي ومحمد صلاح

الحذاء الذهبي الأوروبي 2025، يتصدر فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي قائمة هدافي أوروبا برصيد 39 هدفا، ويليه كيليان مبابي نجم ريال مدريد برصيد 29 هدفا، ثم محمد صلاح  نجم ليفربول 28 هدفا في المركز الثالث.

 ويتصدر جيوكيريس سباق الحذاء الذهبي برصيد 58.5 نقطة، فيما يملك مبابي 58 نقطة بعد تسجيله 29 هدفا، ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في القائمة برصيد 56 نقطة بعد 28 هدفًا.

وأحرز جيوكيرس 39 هدفًا في منافسات الدوري البرتغالي هذا الموسم مع سبورتنج لشبونة، ما يساوي 58.5 نقطة، بينما يحتاج محمد صلاح صاحب الـ 56  إلى إحراز هدفين إضافيين لخطف صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 وعدم تسجيل مبابي في مباراته الأخيرة بالليجا.

 

ويتأخر مبابي بنصف نقطة فقط عن فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتينج لشبونة في السباق على الحذاء الذهبي الأوروبي.

وتحتسب الأهداف في الدوري البرتغالي بـ1.5 نقطة لكل هدف، بينما تحسب بنقطتين في إنجلترا، في قائمة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

يحتسب كل هدف يسجله جيوكيريس بـ1.5 نقطة، عندما يلعب في دوري خارج المراكز الخمسة الأولى في أوروبا، في حين أن هدف مبابي في الدوري الإسباني يحتسب بنقطتين.

هاري كين يتوج بآخر لقب للحذاء الذهبي الأوروبي

 

وفاز هارى كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي بعدما سجل 36 هدفًا في الدوري الألماني، ليتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه في مختلف الدوريات، على الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت في ذلك الوقت الذي حل المركز الثاني برصيد 28 هدفًا.

وكان محمد صلاح قريبًا من إنجاز الحصول على الحذاء الذهبي الأوروبي في موسم 2017-2018، عندما سجل 32 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، أقل فقط بهدفين من الفائز ليونيل ميسي.

وتعتمد جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية، مع استثناء المسابقات الأخرى سواءً الكؤوس المحلية أو القارية.

ويساوي الهدف نقطتين فى الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

 

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