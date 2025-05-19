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رياضة

كرة اليد، الأهلي والزمالك يشاركان في مونديال الأندية بالقاهرة

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، قرر مسئولو الشركة المنظمة لبطولة العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، اختيار نادي الزمالك، لاستضافة منافسات البطولة، المقرر انطلاقها شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وكشف مصدر، أن قرار الشركة المنظمة جاء من أجل فتح الباب أمام الزمالك لمرافقة الأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطلا للسوبر الأفريقي، على أن يشارك الزمالك بصفته مستضيفا للبطولة.

وعلمت “فيتو”، أن الاتحاد الدولي لكرة اليد وافق على منح الأهلي الحق في اختيار مجموعته بالبطولة المونديالية.

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