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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يقرر عقد مشاورات أمنية مساء اليوم

نتنياهو، فينو
نتنياهو، فينو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر عقد مشاورات أمنية مساء اليوم.

ومن جانبه قال سموتيرش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، إن جيش  الاحتلال يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب.

وأعلن جيش  الاحتلال الإسرائيلي أنه  ضرب  160 هدفا في عموم قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وكانت  وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، باستشهاد 28 شخصا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وفي وقت سابق من اليوم استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

 أمس الأحد أعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 132 مواطنا في غارات مكثفة من طيران الاحتلال 61 منهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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