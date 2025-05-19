نتنياهو: سنفرض سيطرتنا الكاملة على قطاع غزة

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل ستفرض سيطرتها على كافة مناطق قطاع غزة.

نتنياهو: سنسيطر على كافة مناطق قطاع غزة

وأضاف نتنياهو: هناك قتالا ضخما ومكثفا يدور في القطاع.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر عقد مشاورات أمنية مساء اليوم.

ومن جانبه قال بتسلئيل سموتريتش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي: إن جيش الاحتلال يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ضرب 160 هدفا في عموم قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت، اليوم الإثنين، استشهاد 28 شخصا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

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