أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تواصل التراجع وتخسر 21 مليار جنيه.. انخفاض سعر الذهب والفراخ البيضاء.. بنك القاهرة يعلن إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق الهاتف المحمول

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 19 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 102.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 112 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 112.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 86 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، تراجعا بنحو 15 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 19 مايو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق.

سعر جرام الذهب

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5205 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4555 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3904 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36440 جنيها.

إي اف چي فاينانس توافق على استحواذ «مكسب-واسوكو» على فاتورة لتعزيز التكنولوجيا المالية

أعلنت إي اف چي فاينانس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام اتفاق مع شركة «مكسب-واسوكو»، التطبيق الرائد في مجالات التجارة الالكترونية وسلاسل الإمداد، للاستحواذ على شركة فاتورة، منصة التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) في مصر.

وبموجب هذه الشراكة، تستحوذ إي اف چي فاينانس على حصة في مكسب-واسوكو، وتحصل على مقعد بمجلس الإدارة، لتصبح مساهم ذو حصة مؤثرة في الشركة.

تمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في استراتيجية مكسب لتوحيد السوق الأفريقية في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

بعد اندماج مكسب مع واسوكو العام الماضي، الذي وسّع نطاق عملها ليشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، تواصل الشركة تحقيق رؤيتها ببناء منصة تكنولوجية متكاملة تلائم احتياجات الأسواق المحلية عبر قارة أفريقيا.

وصرّح بلال المغربل، الرئيس التنفيذي لشركة مكسب-واسوكو: "استحواذنا على فاتورة ليس مجرد توسع، بل هو تجسيد لطموحنا في أن نصبح الشريك الأساسي لتجار التجزئة في أفريقيا، بدمج القوة التشغيلية، وتنوع المنتجات، وحلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، نعيد تعريف تجربة البيع بالتجزئة في القارة."

وتابع: مع دمج فاتورة بالكامل داخل منصة مكسب-واسوكو وتوحيدها تحت العلامة التجارية للشركة، سيتمكن التجار من الوصول الفوري إلى باقة أوسع من المنتجات – وهو عنصر أساسي في سوق يشهد تشتتًا في سلسلة التوريد، حيث لا يستطيع موزع واحد تلبية جميع الاحتياجات.

وأضاف أنه تبرز القيمة المضافة لفاتورة من خلال شبكتها الواسعة التي تشمل أكثر من 626 تاجر جملة في 16 مدينة، منها 5 مدن جديدة بالنسبة للمنصة، يضمن مرونة أكبر لتجار التجزئة من الحجم الصغير والمتوسط.

وعلّق علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس: "نفخر بالدخول في هذه الشراكة مع مكسب-واسوكو، التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد التجزئة وسلاسل الإمداد في المنطقة. إن دمج فاتورة ضمن هذا الكيان سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو، ويُجسّد دورنا كمساهم رئيسي وعضو في مجلس الإدارة – بدعم من مجموعة إي اف چي القابضة – التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية."

بنك مصر: انطلاق برنامج “رواد” للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات قريبا

قال بنك مصر إنه في إطار التزام البنك الراسخ بدعم وتمكين الشباب المصري، وانطلاقًا من إيمانه العميق بأن الشباب هم قادة المستقبل وصنّاع التغيير الإيجابي في المجتمع، يعلن البنك عن قرب إطلاق برنامج “رواد” للتدريب الصيفي 2025، والموجه لطلبة الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بدءً من السنة الدراسية الثانية، وسيتم الإعلان عن بدء التقديم رسميًا في نهاية شهر مايو الجاري، حيث سيتاح التقديم من خلال رابط سيتم نشره عبر الصفحة الرسمية لبنك مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى الطلاب الراغبين الانضمام للبرنامج تجهيز السيرة الذاتية (CV) الخاصة بهم وشهادة القيد الجامعي تمهيدا للتقديم.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج الذي يهدف إلى تأهيل طلبة الجامعات وإعدادهم لسوق العمل المصرفي من خلال تجربة تدريبية متميزة، سيشهد تدريب نحو 2000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات، في مختلف محافظات مصر، ومن المقرر أن يُنفّذ التدريب خلال شهري يوليو أو أغسطس لمدة شهر مما يتيح لهم فرصة التعرف على بيئة العمل المصرفية واكتساب مهارات عملية داخل فروع وإدارات البنك المختلفة، بالإضافة إلى تلقيهم مجموعة من المحاضرات التفاعلية.

ويشمل البرنامج تدريب الطلبة والطالبات على الأعمال المصرفية، حيث يتم دمجهم في بيئة العمل الحقيقية داخل البنك، مما يساعدهم على فهم العمليات المصرفية واكتساب خبرة بنكية متميزة، كما يحرص البنك على توفير فرص تدريبية للطلاب ذوي الهمم؛ انطلاقًا من حرص البنك على تعزيز مبدأ الشمول المجتمعي وتوفير فرص متساوية للجميع، ويقوم البنك بتذليل كافة العقبات لضمان حصول الطلاب من ذوي القدرات الخاصة على تجربة تدريبية مصرفية متميزة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

كما يقدم بنك مصر فرصة متميزة لطلاب السنة الرابعة والخريجين الجدد من خلال برنامج تدريب متقدم ضمن أكاديمية بنك مصر لتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات وتهيئتهم للالتحاق بفريق عمل البنك بعد انتهاء البرنامج التدريبي، حيث يضع البنك تنمية وتطوير الموارد البشرية على رأس أولوياته، مؤمنًا بأن الكوادر البشرية هي الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسة واستدامتها.

ويأتي إطلاق بنك مصر لهذا البرنامج التدريبي في إطار المساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، حيث يحرص البنك على تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، خاصة العمل المصرفي وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم لتقديم قيمة مضافة للمجتمع.

بنك القاهرة يعلن إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق الهاتف المحمول



قال بنك القاهرة إنه في إطار حرصه المستمر على تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف البنك نحو التحول الرقمي، فقد أعلن بنك القاهرة عن إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق BdC Tap and Track، والذي يعد الحل المتكامل لإدارة نفقات الشركات، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال من الشركات والمؤسسات.

وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: " إن إطلاق المنصة الرقمية وتطبيق BdC Tap and Track يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية متطورة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية، بما يدعم توجهات البنك نحو التحول الرقمي ويواكب تطلعات عملائنا في مختلف القطاعات، متابعًا نحن نؤمن بأن الابتكار في الخدمات المصرفية هو أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال في مصر."



فيما أكد أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، أن هذا الإطلاق يأتي في إطار سعي البنك لتوفير تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسهولة لعملائه من القطاع المؤسسي، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية ملحقا بها التطبيق الرقمي يمثل نقلة نوعية وفريدة للعملاء من الشركات والمؤسسات وموظفيهم في كيفية إدارة المدفوعات والمعاملات اليومية بطريقة رقمية.



وقال: تتيح الخدمة إدارة نفقات الشركة بما فيها إصدار وإدارة البطاقات مركزيًا من جانب العميل من خلال المنصة الرقمية، مع إمكانية مراقبة المعاملات المالية في الوقت الفعلي، وتطبيق حدود الصرف والسياسات المالية الداخلية، بالإضافة إلى التقارير المالية وإدارة صلاحيات المستخدمين.



وأضاف: كما يقدّم التطبيق المرافق "BdC Tap and Track” تجربة سلسة لحاملي البطاقات، تشمل استعراض المعاملات بشكل فوري، وتتبع المصروفات وتلقي الإشعارات اللحظية، فضلًا عن تفعيل وإيقاف البطاقات بسهولة، وحفظ الفواتير الرقمية وتصنيف المصروفات.



وتابع: تتميز المنصة برؤية شاملة وتحكم لحظي في العمليات المالية، مما يعزز من مستوى الأمان والشفافية، ويُسهم في تبسيط عمليات التسوية وإعداد التقارير بشكل فعّال وسلس.



وقال: يمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة من خلال زيارة أحد فروع بنك القاهرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء 16990



البورصة تواصل التراجع وتخسر 21 مليار جنيه



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 9259 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12556 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة.

الصناعات الغذائية تناقش سبل تطوير قطاع الزيتون

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة ورشة عمل حول "مستقبل قطاع الزيتون وزيت الزيتون في مصر: التحديات – الحلول – الفرص – الصادرات" تهدف إلي تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق أقصى درجات التنافسية والجودة في هذا القطاع الواعد.

وعقدت الورشة في إطار دور الغرفة لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم الدكتور حنفي هاشم، أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة – جامعة الأزهر، والدكتور شاكر عرفات، أستاذ الزيوت ومدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية السابق، والدكتورة رضا محمد السيد، أخصائي أول فني بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمود البرغوثي، استشاري زراعات الزيتون، والدكتور عادل جبر عبد الرازق، أستاذ الزيوت والدهون ومشتقاتها بالمركز القومي للبحوث، ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة ميدمارت، والدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية.

وخلال كلمتها في ورشة العمل قالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة: "لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في زراعة الزيتون، إلا أن هذا التوسع الزراعي يستلزم توسعًا موازيًا في الصناعات التحويلية والتسويقية المرتبطة به والوقوف بجدية أمام التحديات والفرص، والعمل المشترك لبحث سبل النهوض بهذه الصناعة على أسس علمية وعملية متكاملة".

وأضافت حمزة، أن غرفة الصناعات الغذائية تؤمن بأهمية الشراكة بين جميع الجهات المعنية لتطوير هذه الصناعة الحيوية، مشيرة إلى أن المنافسة العالمية في هذا القطاع تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه تعزيز مكانة صناعة الزيتون وزيت الزيتون المصري.

واوضحت أن مصر لا تتنافس فقط مع دول تمتلك تقنيات متطورة في زراعة الزيتون وإنتاجه، بل تواجه كذلك تحديات متزايدة في الأسواق العالمية، مما يستوجب على الصناعات المصرية تطوير استراتيجياتها الزراعية والتسويقية، من أجل اقتناص حصة أكبر من هذه الأسواق، إلى جانب تكثيف عمليات الإنتاج وتكييفها لتلبية المعايير الدولية لجودة الزيت وتعبئته.

وأكدت أن غرفة الصناعات الغذائية تسعى بكامل طاقتها، لتنفيذ جميع التوصيات التي تخدم مختلف القطاعات العاملة في هذا المجال، بهدف دفع عجلة النمو، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمنتج المصري.

وأشار الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة إلي الخدمات التي تقدمها الغرفة ومنها الدعم الفني وبرامج التدريب لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وصناعة الزيتون وزيت الزيتون ومساعدة الشركات في التأهيل للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والقائمة البيضاء الي جانب المشاركة في إعداد المواصفات وحل المشاكل التي تواجه الشركات من الجهات المختصة وذلك من خلال تمثيلها الفعال في العديد من اللجان بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة.

وناقشت الورشة التحديات التي تواجه تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون في مصر في مختلف مراحله، سواء الزراعة أو التصنيع أو والتعبئة والتسويق والتصدير، واستعراض أفضل الممارسات في التعامل مع ثمار الزيتون أثناء الجني وبعده، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة إلي بجانب المواصفات القياسية والاختبارات المعملية.

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