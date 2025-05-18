الأحد 18 مايو 2025
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اقتصاد

كيف تشترك في خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة التسجيل في خدمة الإنترنت البنكي. 

وأوضح مسئولون في بنك مصر أن عملاء البنك يمكنهم حاليا التسجيل بخدمة الإنترنت البنكي دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقة الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية فقط والاستفادة بكافة الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان مع ضرورة التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيفاء طلب الاشتراك لتجنب إيقاف الخدمة.

كما يمكن للعملاء التسجيل بموجب البطاقة المدفوعة مقدما أو المرتبات مع ضرورة الاشتراك فى الخدمه من خلال أقرب فرع ولابد من وجود رقم تعريفى قائم وعدم وجود حسابات أو بطاقة خصم فورى أو ائتمانية قائمة.

ويمكن للعملاء بعد التسجيل الاستعلام عن رصيد ومعاملات بطاقه المرتبات والبطاقة المدفوعة مقدما والتسجيل على خدمه الانترنت البنكى، وذلك من خلال اتباع الخطوات بالرابط التالى: 
https://bnkmsr.com/3Ouv5Zs

ويقدم بنك مصر العديد من الخدمات لعملائه بما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم المختلفة ولعل في مقدمة هذه الخدمات الإنترنت البنكي  للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الإنترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

٢_ربط ودائع. 

٣_ شراء شهادات ادخار

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٦_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت. 

٧_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

وفي سياق متصل أوضح بنك مصر أنه يمكن للعملاء سداد بطاقات الائتمان عبر خدمة الانترنت البنكي.

وفي ذلك الشأن أكد بنك مصر أنه يمكن بالفعل سداد بطاقة الائتمان للعملاء عن طريق خدمات الإنترنت البنكي المتاح حاليًّا منوهًا بأن ذلك ضمن خطة التحول الرقمي الشامل.

التحول الرقمي في بنك مصر 

وفي سياق متصل اتخذ بنك مصر خطوات عدة نحو التحول الرقمي وبما يعزز فكرة الشمول المالي والتحول نحو استخدام التكنولوجيا في الأعمال المصرفية.

ولعل في مقدمة تلك الخطوات هو عملية تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، حيث قام البنك بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

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