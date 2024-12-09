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اقتصاد

الرئيس التنفيذى لـ إي إف جي: المستثمر المباشر يواجه عقبات بسبب سعر الفائدة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”: يواجه المستثمر المباشر الآن في الاقتصاد المصرى عقبات بسبب سعر الفائدة، مشيرا إلى أنه من الضرورى وجود دور كبير وحيوي للقطاع الخاص في مصر.

وأضاف عوض أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة في البنوك المصرية انخفاض خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، مشيرا إلى أن تشجيع القطاع الخاص مرتبط بتحقيق انضباط مالى وتحقيق حماية اجتماعية شاملة.

 

فعاليات المؤتمر الاقتصادى اليوم 

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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