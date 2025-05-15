رئيس جهاز حماية المستهلك يشهد ختام برنامج "TOT" لتأهيل المدربين ورفع كفاءة الكوادر البشرية

شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "TOT" لإعداد مدربين محترفين ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز، ضمن خطة التدريب لعام 2024–2025، وذلك بمقر الجهاز الرئيسي، وبمشاركة 44 متدربًا من قيادات وقطاعات الجهاز المختلفة.

وجاءت الفعالية بحضور نخبة من الشخصيات العامة، أبرزهم الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتور صفوت صلاح النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، إلى جانب عدد من كبار المتخصصين والخبراء في مجال التدريب والإدارة.

برنامج تدريبي متكامل لمواجهة تحديات المرحلة

استمر البرنامج على مدار أسبوعين، وتضمن مجموعة من المحاور الحيوية التي تستهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز، أبرزها:

التحول الرقمي وأثره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فنون التعامل مع الجمهور وتحقيق رضا المستهلك.

مبادئ الحوكمة والتدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة.

إدارة الأزمات وتقليل المخاطر.

آليات متابعة وتقييم الأداء المؤسسي.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار التعاون المثمر بين جهاز حماية المستهلك ومركز الإدارة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمن خطة تدريبية طموحة تسعى إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز المهارات الإدارية والفنية للعاملين.

السجيني: البرنامج يعكس التزام الجهاز ببناء كوادر قادرة على التغيير

في كلمته خلال الحفل، أعرب إبراهيم السجيني عن سعادته واعتزازه بمستوى البرنامج، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مركز الإدارة، ومؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم محاور التطوير المؤسسي.

وأشار إلى أن البرنامج "TOT" يمثل خطوة استراتيجية لإعداد مدربين محترفين داخل الجهاز، من خلال منهجيات تدريب متقدمة تمزج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يساهم في إحداث تحول نوعي في منظومة التدريب الداخلي.

وأكد السجيني أن تحسين الأداء المؤسسي يبدأ من دعم الكفاءات البشرية، لاسيما داخل المؤسسات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، مشددًا على ضرورة الاستمرار في دعم خطط التدريب والتطوير والتواجد الميداني الفعّال لحل مشكلات المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق.



من جانبه، عبر الدكتور الهلالي الشربيني عن اعتزازه بالمستوى الذي ظهر به المتدربون، مشيدًا بتطور قدراتهم في العرض والتقديم، واعتبر البرنامج نموذجًا ناجحًا للاستثمار في الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة.

فيما أكد الدكتور صفوت النحاس أن "التدريب هو وقود العمل الحكومي"، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء الإنسان المصري من خلال جهاز إداري كفء وفعّال، قادر على مواكبة التحديات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

تقدير للجهود والتعاون المؤسسي

واختتم الحفل بتوجيه الشكر لفريق العمل من الجهتين، وعلى رأسهم أسماء الفار، مسؤول التدريب بالجهاز، لما بذل من جهود فعالة في تنسيق وتنفيذ البرنامج التدريبي، مع التأكيد على استمرار الشراكة مع مركز الإدارة لتوسيع نطاق التدريب والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

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