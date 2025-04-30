الأربعاء 30 أبريل 2025
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رياضة

النني ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإماراتي

النني
النني

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر أبريل 2025 في بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين.

النني ينافس على جائزة أفضل لاعب 

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين هم: محمد النني لاعب الجزيرة وسعيد عزت الله (شباب الأهلي)، علاء الدين زهير (الوحدة)، جواو بيدرو (الوصل)، طارق تيسودالي (خورفكان).

فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 3 لاعبين: هم حمد المقبالي (شباب الأهلي)، سلطان المنذري (كلباء)، محمد علي (الوصل).


وأخيرا يتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر أبريل الجاري، كل من المدرب الوطني عبد المجيد النمر (خورفكان)، البرتغالي باولو سوزا (شباب الأهلي)، الروماني أولاريو كوزمين (الشارقة).

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