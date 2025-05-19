كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد.. يقدم 6 خدمات أبزرها صرف مقررات التموين.. واستبداله بتطبيق على الهاتف المحمول قريبا

في خطوة غير مسبوقة تعكس رؤية مصر الطموحة نحو التحول الرقمي، أطلقت الحكومة المصرية "الكارت الموحد "، ليكون بوابة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، وعدالة، وشفافية.

البطاقة الذكية الجديدة لم تأتِ كمجرد بديل تقني، بل تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة التعامل مع المواطن وتقديم الخدمة العامة.

ما هو كارت الموحد؟

يُعد الكارت الموحد بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، أُطلقت بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات، لتحل محل عدد من البطاقات والخدمات المنفصلة التي كان المواطن يتعامل معها سابقًا، مثل بطاقات التموين، التأمين الصحي، وصرف المعاشات.

وتهدف البطاقة إلى إتاحة عدد كبير من الخدمات الحكومية من خلال أداة واحدة فقط، وهو ما يشكل نقلة نوعية في طريقة حصول المواطنين على حقوقهم وخدماتهم.

ما الخدمات التي يشملها الكارت؟

البطاقة تشمل عدد من الخدمات الحكومية، أبرزها:

الدعم التمويني.

التأمين الصحي.

صرف المعاشات.

خدمات الضمان الاجتماعي.

خدمات "تكافل وكرامة".

المدفوعات الإلكترونية.

وتُدار هذه الخدمات من خلال ربط البطاقة بقاعدة بيانات موحدة، تجعل من التعامل مع الأجهزة الحكومية أكثر يسرًا وأقل عرضة للتلاعب أو الفساد.

من بورسعيد، انطلاق تجربة الكارت الموحد

وقع الاختيار على محافظة بورسعيد كنقطة انطلاق لتطبيق التجربة، نظرًا لكونها أول محافظة تطبق منظومة الكارت الموحد.

وأظهرت التجربة نجاحًا لافتًا، حيث تم صرف المقررات التموينية والنقاط والخبز لمئات المواطنين باستخدام الكارت الموحد، مما عزز الثقة في نجاح تعميم التجربة في باقي المحافظات.

كيف يحصل المواطن على الكارت في خطوات بسيطة ودقيقة ؟

1. فتح حساب بريد:

يتوجه المواطن إلى أحد مكاتب البريد لفتح حساب شخصي.

2. تسجيل البيانات:

يتم إدخال البيانات الأساسية، مثل بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

3. البصمة الذكية:

يتم إجراء بصمة رقمية لتأمين الخدمة.

4. رسالة نصية:

تصلك رسالة بها تفاصيل استلام الكارت.

5. استلام الكارت:

يتم استلام الكارت من مكاتب البريد أو التموين أو وحدات التأمين الصحي الشامل.

المدة المتوقعة للاستلام:

خلال شهر من استلام الرسالة، مع إمكانية التمديد لشهر إضافي عبر الديوان العام للمحافظة، ولمن لم تصله الرسالة، يتم الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية 15999.

وتهدف الحكومة من خلال هذه البطاقة إلى:

توحيد قواعد البيانات على مستوى الدولة.

تعزيز الشفافية في منظومة الدعم والخدمات.

تسهيل وصول المواطن إلى الخدمات دون ازدواجية أو تعقيد.

تقليل التزوير والتلاعب في المستندات الحكومية.

تحقيق الشمول المالي والرقمي كجزء من الرؤية الوطنية "مصر الرقمية".

مواصفات الكارت الموحد

وأكدت وزارة التموين أن الكارت يتمتع بمواصفات عالية لضمان الأمان وعدم سرقة البيانات، وهي:

بطاقة مشفرة بدرجة أمان عالية.

متصلة مباشرة ببيانات المواطن الرسمية.

قابلة للتحديث إلكترونيًا.

تعمل على أجهزة الـATM، منافذ التموين، والمراكز الطبية.

قابلة للربط برقم الهاتف لتفعيل خدمات إضافية.

تحويل الكارت إلى تطبيق على الهاتف مستقبلا

وأكدت وزارة التموين أنها تخطط لتحويل الكارت بالكامل مستقبلا إلى صيغة رقمية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، مشابه لتطبيقات الدفع مثل Apple Pay، لتقليل الاعتماد على الكروت البلاستيكية، وخفض التكاليف، وتوفير بدائل أكثر أمانًا".

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