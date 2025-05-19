إطلاق خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن على "مصر الرقمية" لضمان دقة معلومات البطاقات التموينية

أطلقت منصة مصر الرقمية خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن"، والتي تُمكّن المواطنين من تحديث بياناتهم الشخصية لدى الجهات الحكومية المختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة البيانات الرسمية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي، وحرصًا على توفير خدمات أكثر دقة وكفاءة وشمولية للمواطنين، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان السيبراني وحوكمة البيانات.

آلية الاستفادة من الخدمة

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة عبر بوابة الخدمات الرقمية ضمن "خدمات الكارت الموحد"، وتتيح للمستخدم إدخال وتحديث بياناته بشكل مباشر، شريطة التأكد من صحة المعلومات المقدمة ومطابقتها للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي.

الضوابط والشروط

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على المواطنين الالتزام بالشروط التالية لضمان قبول الطلب:

التأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة.

تقديم معلومات محدثة وخالية من أي بيانات مضللة أو غير صحيحة.

استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.

مراجعة البيانات قبل إرسالها لضمان اكتمالها.

رفض أي طلب يحتوي على بيانات مزيفة أو غير مكتملة.

كما شددت الوزارة على أن تقديم معلومات خاطئة أو محاولة التلاعب بالبيانات سيعرّض مقدم الطلب للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن البيانات المقدمة عبر هذه الخدمة تُعد ملزمة قانونيًا ويتم تحديث السجلات الرسمية بناءً عليها.

المستندات المطلوبة

على المواطن تجهيز المستندات التالية أثناء عملية التحديث:

بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

وثيقة الزواج.

إيصال الكهرباء الخاص بالوحدة السكنية.

بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.

المؤهلات الدراسية للأبناء.

بطاقات الرقم القومي أو المؤهلات للمقيمين (عدا الأبناء والزوجات).

المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).

رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة (في حال إضافة فرد من ذوي الإعاقة).

وأشارت الوزارة إلى أهمية تعاون المواطنين في تقديم بيانات دقيقة، لما له من أثر مباشر في تطوير المنظومة الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع أفراد المجتمع.

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