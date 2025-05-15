الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

فرص عمل جديدة لأبناء محافظة بورسعيد في مشروع "سكاي للموانئ"

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

أعلنت مديرية العمل ببور سعيد عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مشروع "سكاي للموانئ"، وذلك على مجموعة من المهن منها، مهندسين، وأخصائي سلامة، ومهن فنية، ومحاسبين، وأخصائي نظم، ومهن أخرى موضحة في الرابط التالي هنا 

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، علي توفير فرص عمل جديدة للشباب الخريجين.

 

موعد عقد مقابلات للمتقدمين 

 

على أن تجرى المقابلات يومي 27-28-5-2025 " الثلاثاء والأربعاء "، بديوان عام مديرية العمل ببورسعيد، بحضور ممثلين عن "الشركة".

 

مميزات فرص العمل المتاحة 

 

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية إن مميزات هذه الفرص، تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتأمين اجتماعي، وغيرها من الامتيازات،ودعا الراغبين في التقديم تسجيل بياناتهم ومعرفة المهن المطلوبة على الرابط السابق.

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