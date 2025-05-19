التموين: صرف 80% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر مايو 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف نحو 80% من مقررات السلع التموينية لأصحاب بطاقات تموين على مستوى الجمهورية، وذلك حتى منتصف شهر مايو الجاري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما محدودي الدخل.

وأوضحت وزارة التموين أن عمليات الصرف تتم بشكل منتظم عبر أكثر من 40 ألف منفذ تمويني، تشمل البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، حيث يتمكن أصحاب البطاقات من صرف مستحقاتهم الشهرية والتي تتضمن السلع الأساسية مثل: الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الشاي، والدقيق.

وأكدت وزارة التموين متابعة بشكل يومي أرصدة السلع الاستراتيجية لضمان توافرها بكميات كافية في كافة المحافظات، مشيرة إلى استمرار ضخ الكميات المطلوبة للمنافذ التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات.

كما شددت الوزارة على أهمية التزام البقالين التموينيين بمعايير الجودة والأسعار الرسمية، مع استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية.

ويُذكر أن منظومة التموين تخدم أكثر من 64 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة تموينية.

أسعار السلع التموينية خلال مايو

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر مايو، وجاءت الأسعار كالآتي:

السكر (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه

الأرز (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه

الزيت (800 مللي): 30.00 جنيه

الدقيق (1 كيلوجرام): 18.00 جنيه

المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه

الشاي (40 جرام): 5.00 جنيه

الفول (500 جرام): 9.00 جنيه

العدس (500 جرام): 21.00 جنيه

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيه

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيه

المربى (350 جرام): 16.00 جنيه

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيه

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيه

مسحوق الغسيل (800 جرام): 16.00 جنيه

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه

صرف المنحة الإضافية للدعم خلال مايو

واستمرارًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، يتم صرف المنحة التموينية الإضافية بالتزامن مع صرف المقررات التموينية، حيث تحصل الأسر المستحقة على دعم إضافي لمساعدتها.

ويحصل الفرد المستحق على 125 جنيهًا إضافيًا

وتحصل الأسر التي تضم فردين أو أكثر على 250 جنيهًا شهريًا

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