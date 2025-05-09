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محافظ دمياط يشهد احتفالية العيد القومي ويهنئ أبناء المحافظة (صور)

محافظ دمياط في العيد
محافظ دمياط في العيد القومي للمحافظة، فيتو

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، احتفال المحافظة بالعيد القومي، الذي أُقيم مساء أمس بجامعة دمياط، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية والدينية والأكاديمية.

 

حضور رسمي رفيع المستوى

شارك في الاحتفال الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، إلى جانب العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني، والدكتور عمرو حنفي المتحدث الرسمي ومستشار المحافظ لنظم المعلومات.

كما حضر النواب: الدكتور أسامة العبد، إيفيلن متى، حسن عبد الوهاب، وليد التمامي، محمد أبو حجازي، وأحمد البلشي، إلى جانب قيادات جامعتَي دمياط والأزهر وممثلي الأزهر، الكنيسة، والأحزاب.

محافظ دمياط يشهد احتفالية العيد القومي ويهنئ أبناء المحافظة
محافظ دمياط يشهد احتفالية العيد القومي ويهنئ أبناء المحافظة

كلمة المحافظ: دمياط جوهرة مصرية فريدة

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة محافظ دمياط، الذي قدّم التهنئة لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن العيد القومي يخلد ذكرى بطولية مشرفة في التصدي للغزاة عام 1250 ميلادية، والتي تجسد روح التضحية والفداء المتأصلة في وجدان المصريين.

 

وأشار إلى أن المحافظة تمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو التنمية، مستعرضًا ما تتميز به دمياط من موقع فريد عند التقاء البحر بالنهر بمنطقة اللسان، إلى جانب شهرتها بصناعات متميزة كالأثاث، الحلويات، الأجبان، وصيد الأسماك، فضلًا عن مكانتها التجارية ووجود ميناء إستراتيجي يشهد نهضة كبيرة.

محافظ دمياط يشهد احتفالية العيد القومي ويهنئ أبناء المحافظة
محافظ دمياط يشهد احتفالية العيد القومي ويهنئ أبناء المحافظة

مبادرة "مواهب دمياط": انطلاقة نحو الإبداع

وخلال كلمته، أعلن المحافظ إطلاق مبادرة "مواهب دمياط - Damietta Talents"، لاكتشاف المواهب في مجالات متنوعة تشمل: الموسيقى، الغناء، الأدب، الرسم، الإلقاء، التكنولوجيا، الرياضة، العلوم، التلاوة، الإنشاد الديني، الصناعة، والحرف اليدوية، بهدف دعم هذه المواهب وتنميتها.

 

شكر وتأكيد الشراكة المجتمعية

من جانبه، توجه الدكتور حمدان ربيع بالشكر لمحافظ دمياط على ثقته باحتضان جامعة دمياط لهذه المناسبة، مؤكدًا التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع والمشاركة في جهود التنمية.

 

فقرات فنية واستعراض للإنجازات

تخلل الحفل عرض فيديو وثائقي عن العيد القومي، إلى جانب فقرات فنية متنوعة شارك فيها كورال جامعتي دمياط وحورس، وفرقة رؤية للدراما الحركية، وفريق روضة عبدالسلام عارف، ومدرسة بنت الشاطئ، وجنى الأديب في الإنشاد الديني.

وفي ختام الاحتفال، تسلم المحافظ درع مديرية التربية والتعليم من الأستاذ ياسر عمارة، تكريمًا له بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

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إكتشاف المواهب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي جوهرة مصرية محافظ دمياط محمد همام رئيس جامعة دمياط جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط العيد القومي

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