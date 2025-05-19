التحفظ على 10 أطنان لحوم فاسدة ومكونات مجهولة المصدر في مصنع بالدقهلية

وجه تموين الدقهلية ضربة قوية للمخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين، خلال حملة رقابية مكبرة استهدفت أحد مصانع اللحوم بمركز المنصورة.

حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

أسفرت الحملة عن ضبط كميات هائلة من اللحوم والمكونات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تجاوزت العشرة أطنان قبل طرحها في الأسواق.

رصد مخالفات جسيمة تهدد سلامة الغذاء وصحة المواطنين



قاد الحملة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمشاركة فعالة من مديرة عام التجارة، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس قسم الرقابة التجارية بالإضافة إلى فريق من مفتشي التموين والطب البيطري الأكفاء. وقد باغتت الحملة المصنع، وتمكنت من رصد مخالفات جسيمة تهدد سلامة الغذاء وصحة المواطنين.



نتائج حملة تموينية بالدقهلية

وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن ضبط ما يقارب من 10 أطنان من المواد الخام والمنتجات النهائية غير الصالحة، شملت:

- كميات كبيرة من اللحوم المفرومة التي تبدو عليها علامات التلف والتغير في الخواص الطبيعية.



- أطنان من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر وتاريخ الإنتاج والصلاحية.

- كميات من الدهون الحيوانية التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية اللازمة.

- كميات من البروتين الصناعي غير معلوم التركيب والمصدر، ويشتبه في استخدامه في تصنيع اللحوم.



وقد تبين من خلال المعاينة الأولية أن المصنع يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لإنتاج غذاء آمن، مما يزيد من خطورة المنتجات المضبوطة على الصحة العامة.

وفي تصريح له عقب انتهاء الحملة

حملات مكثفة على جميع المنشآت الغذائية

أكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية المحاسب علي حسن عبدالفتاح، أن المديرية مستمرة بمواصلة هذه الحملات المكثفة على جميع المنشآت الغذائية لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين من أي تلاعب أو غش.

وأضاف أن "الكميات المضبوطة تم التحفظ عليها فورًا، قبل طرحها في الأسواق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المصنع والمسؤولين عنه، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات الجسيمة"..



من جانبها، أشادت مديرة عام التجارة بجهود فريق التفتيش، مؤكدة على "التنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية المختلفة لضمان فاعلية الحملات وتحقيق أهدافها في القضاء على الممارسات الضارة بصحة المواطنين.

لا تهاون مطلقًا مع أي محاولات للغش أو التلاعب



من جانبه أكد مدير إدارة الرقابة التموينية علي أنه لا تهاون مطلقًا مع أي محاولات للغش أو التلاعب بصحة المستهلكين، وستواصل المديرية حملاتها الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية وتوفير غذاء آمن وصحي لابناء محافظتنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.