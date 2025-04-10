ضبط نصف طن دقيق مدعم وزيت تمويني في حملة بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من نصف طن دقيق مدعم وزيت تمويني، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط نصف طن دقيق مدعم وزيت تمويني في حملة تموينية

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية، أن حملة تفتيشية اليوم أسفرت عن ضبط أكثر من نصف طن دقيق، 17 زجاجة زيت تمويني، واسطوانة غاز، وتحرير 95 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 55 مخالفة شملت، نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم إعطاء بون صرف.

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 40 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل صناعي، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

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