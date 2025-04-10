الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط نصف طن دقيق مدعم وزيت تمويني في حملة بالدقهلية

حملات تموينية، فيتو
حملات تموينية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من نصف طن دقيق مدعم وزيت تمويني، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط نصف طن دقيق مدعم وزيت تمويني في حملة تموينية

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية، أن حملة تفتيشية اليوم أسفرت عن ضبط أكثر من نصف طن دقيق، 17 زجاجة زيت تمويني، واسطوانة غاز، وتحرير 95 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 55 مخالفة شملت، نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم إعطاء بون صرف.

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 40 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل صناعي، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسطوانة غاز الاجراءات القانونية الاجراءات القانون اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة تموينية بالدقهلية غير مطابقة للمواصفات نقص وزن مديرية تموين الدقهلية

مواد متعلقة

ألاعيب الطقس.. عودة الهجمات الشتوية.. انخفاض حاد بدرجات الحرارة.. هبوط مفاجئ بجنوب الصعيد.. اضطراب في ملاحة البحرين.. وأمطار على شمال البلاد والوجه البحري

طقس اليوم، أمطار على أغلب الأنحاء وأتربة ورمال بجنوب الصعيد

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

هندسة المطرية والطب يتقاسمان المركز الأول في ماراثون عباقرة جامعة حلوان

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

حجر وجريمة بلا جثة وبلاغ تغيب.. كلمة السر في مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك حول مصير بيسيرو

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

مصدر: الأهلي أنهى اتفاقه مع الونش "مدافع الزمالك" للانتقال إلى صفوفه

زلزال عنيف يضرب دولة عربية

منوعات

المزيد

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

المزيد

خدمات

المزيد

عودة لهجمات الشتاء، نشرة حمراء من الأرصاد للتحذير من طقس اليوم حتى الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية