وكيل تموين الدقهلية يقود حملة علي المخابز ويضبط مصنع أعلاف مخالفا (صور )

قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملة رقابية مكثفة، اليوم، استهدفت مراقبة المخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج للمواطنين.

وكيل تموين الدقهلية. يقود حملة علي المخابز

ورافق وكيل تموين الدقهلية في الحملة المحاسب محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعدد من مفتشي التموين.



التفتيش على عدد من المخابز

شملت الجولة التفتيش على عدد من المخابز في مناطق متفرقة بالمحافظة، حيث تم التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز، ومراجعة الأوزان، والتأكد من جودة الدقيق المنصرف من المطاحن المخابز.

متابعة عدد من الشون والصوامع



كما امتدت الحملة لتشمل متابعة عدد من الشون والصوامع، وذلك في إطار جهود المديرية لضمان سلامة تخزين الأقماح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمحافظة، خلال موسم مبشر لتوريد القمح.

ضبط 5 أطنان من النخالة بأحد مصانع الأعلاف

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات متنوعة، تضمنت محاضر نقص وزن الخبز المنتج في بعض المخابز، وتصرف في كميات دقيق. بالإضافة إلى ضبط 5 أطنان من النخالة بأحد مصانع الأعلاف، حيث تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.



وأكد المحاسب علي حسن أن هذه الحملات الرقابية مستمرة ومكثفة على مستوى جميع القطاعات التموينية بالمحافظة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لكافة أشكال التلاعب والمخالفات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني. وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. والتأكيد علي تحصيل الغرامات المستحقة علي المخالفين من أصحاب المخابز والتجار.

حملات رقابية لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار

من جانبه، أوضح المحاسب محمد زغلول أن إدارة الرقابة التموينية تكثف جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضمان توافر رغيف خبز بمواصفات جودة عالية والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار،

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