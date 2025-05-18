الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تموين الدقهلية يقود حملة علي المخابز ويضبط مصنع أعلاف مخالفا (صور )

وكيل تموين الدقهلية
وكيل تموين الدقهلية يقود حملة، فيتو

قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملة رقابية مكثفة، اليوم، استهدفت مراقبة المخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج للمواطنين.

وكيل تموين الدقهلية. يقود حملة علي المخابز 

 ورافق وكيل تموين الدقهلية  في الحملة المحاسب محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعدد من مفتشي التموين.
 

التفتيش على عدد من المخابز

شملت الجولة التفتيش على عدد من المخابز في مناطق متفرقة بالمحافظة، حيث تم التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز، ومراجعة الأوزان، والتأكد من جودة الدقيق المنصرف من المطاحن المخابز.

متابعة عدد من الشون والصوامع


كما امتدت الحملة لتشمل متابعة عدد من الشون والصوامع، وذلك في إطار جهود المديرية لضمان سلامة تخزين الأقماح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمحافظة، خلال موسم مبشر لتوريد القمح.

 

ضبط  5 أطنان من النخالة بأحد مصانع الأعلاف
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات متنوعة، تضمنت محاضر نقص وزن الخبز المنتج في بعض المخابز، وتصرف في كميات دقيق. بالإضافة إلى ضبط  5 أطنان من النخالة بأحد مصانع الأعلاف، حيث تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.


وأكد المحاسب علي حسن أن هذه الحملات الرقابية مستمرة ومكثفة على مستوى جميع القطاعات التموينية بالمحافظة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لكافة أشكال التلاعب والمخالفات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني. وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. والتأكيد علي تحصيل الغرامات المستحقة علي المخالفين من أصحاب المخابز والتجار.

حملات رقابية لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار
من جانبه، أوضح المحاسب محمد زغلول أن إدارة الرقابة التموينية تكثف جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضمان توافر رغيف خبز بمواصفات جودة عالية والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الرقابة التموينية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين المواصفات القياسية المخزون الاستراتيجي تحصيل الغرامات تحرير عدد من المحاضر مفتشي التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تنس الطاولة، دينا مشرف تودع بطولة العالم من الدور الأول

الأشعة تحسم موعد عودة رامي ربيعة لتدريبات الأهلي

نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام جنايات الزقازيق بنسبة 100% (صور)

تعليم القليوبية تطلق مبادرة ساعدني أقرأ وأكتب

الأكثر قراءة

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

"مفيش إجابة صح"، خطأ في سؤال بمادة السيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية