الأربعاء، تأبين الفنان التشكيلي عصمت داوستاشي

ينظم الناقد التشكيلي هشام قنديل، ضمن فعاليات الصالون الثقافي لجاليري ضي الزمالك، في السابعة من مساء بعد غد الأربعاء، حفل تأبين للفنان التشكيلي القدير الراحل عصمت داوستاشي.

ويشارك في التأبين نخبة من الفنانين والنقاد والإعلاميين، أبرزهم في حفل التأبين، أبرزهم الروائي إبراهيم عبد المجيد والشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور رضا عبدالسلام والدكتور حسن عبدالفتاح ومحمد عبلة وأحمد عبد الكريم والدكتور سامي البلشي والدكتور محمد الصبان، ونقيب التشكيليين الفنان طارق الكومي.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل، أن عصمت داوستاشي هو أحد رموز الفن التشكيلي المصري، فنان وناقد وكاتب ومفكر، وأمام أعماله وأحواله جرب أن تشرد خارج إطار اللوحة التي قد تحبس التأمل الكامن داخلك، فلا ترهق نفسك فيما يهمس به البحر، بحر الإسكندرية التي عشقها، ولا فيما يصرخ منه النهر، نهر النيل الذي يفيض حبا في دمه، ففي الحالتين سيفيض فنه الذي يغرقك. ولأن ذلك كذلك، لماذا لا تجرب أن تطلق حواسك كلها دون ثياب باتجاه اللوحة؟!

وتابع قنديل: المشكلة أن غزارة داوستاشي الفنان بألف لام التعريف، لا تكمن في كم إنتاجه، ولا تنوعه، وإنما هي التفاصيل الكثيرة والنمنمات الدقيقة في كل عمل، ومن ثم فإنك لن تستطيع النجاة من الغرق، ولا أقول الاستغراق في أي عمل من أعماله، وما أكثرها، وما أغزرها، وما أجملها، على أن هذه الحيرة الفكرية المحفزة لا تقتصر على أعمال عصمت داوستاشي، وإنما تمتد لشخصيته، بحيث ستسأل نفسك طوال الوقت على طريقة هيدجر: كيف تعرف العمل الفني؟ الجواب: بالفنان، وكيف تعرف الفنان؟ الجواب: بالعمل الفني! هكذا تصل إلى رد منطقي قد يخرجك من هذه الحلقة المفرغة، وهي أن الفن إنما يكون بالفن نفسه، ذلك أن الفنان والعمل الفني هما في حد ذاتهما، وفي علاقتهما معا، هما هكذا بفضل فعل ثالث سابق عليهما، وهو ذلك الذي يعطي الفنان والعمل الفني اسميهما، ألا وهو الفن.

واختتم قنديل: هذا هو المدخل الذي أراه صحيحا لعالم، بل عوالم داوستاشي، الذي يقول في مقدمة كتابه "الفن والحياة" الصادر عام ١٩٩٤ "إنه هوس توثيقي أنا صاحبه وصانعه، هوس لم يشمل ما كتب عني وما نشر عني وما أنجزته من أعمال، لأن هذا آخر ما فكرت فيه".

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