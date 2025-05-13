الفنانين التشكيليين تنعي الفنان عصمت داوستاشي

نعت نقابة الفنانين التشكيليين الفنان التشكيلي الكبير عصمت داوستاشي بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء.

وكتب الفنان طارق الكومى نقيب الفنانين التشكيليين على الصفحة الرسمية للنقابة نعي للفنان الراحل عصمت داوستاشي: " يتقدم طارق الكومي وأعضاء مجلس ادارة النقابة بخالص العزاء لأسرة الفن التشكيلي ولأسرة الفنان الكبير عصمت داوستاشي، فاللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك

وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وُلد الراحل الكبير عصمت داوستاشي في مدينة الإسكندرية عام 1943، وتخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم النحت، ليبدأ رحلة فنية متميزة، شارك خلالها في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها، وأسهم بدور بارز في توثيق تاريخ الحركة التشكيلية المصرية، وظل حتى لحظاته الأخيرة حريصًا على العطاء للفن، ونموذجًا للفنان المثقف والإنسان المخلص لقيم الجمال والإبداع.

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