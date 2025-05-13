بعد رحيله اليوم، ما هو سر "الكف" في أعمال الفنان عصمت داوستاشي؟

رحل عن عالمنا اليوم الفنان التشكيلي الكبير عصمت داوستاشي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ82 عامًا، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء، تاركًا إرثًا فنيًا سيبقى محفورًا في الوجدان المصري والعربي، وأعمالًا مضيئة في سجل الفن التشكيلي.

ومن أبرز ما يميز العديد لوحات الفنان الكبير عصمت داوستاشي هو وجود “كف” بشكل أو بآخر باللوحات والتي تحدث عنها الفنان في لقاءات صحفية سابقة، مؤكدًا أنه أحد علامات شخصيته الفنية، مضيفًا: “بداياتى فى مجال الفن، كنت أرسم بالفطرة لمدة عشر سنوات، وكنت أتنقل بين المدارس الفنية المختلفة، وقمت بتقليد الفنانين الكبار واستوحيت منهم، وفى ذلك الوقت لم تكن لى شخصية محددة فى الفن”.

وأوضح داوستاشي: “ كان ذلك حتى قمت برسم الكف فى بداية السبعينيات ومنها ظهرت لدى شخصية فنية ومن هنا انطلقت نحو الموروث الشعبى والثقافة”.

وأكد الفنان أنه بدء في رسم الكف، لكنه فى كل معرض يرمز إلى شيء معين منها السهم والعديد من الرموز الأخرى، وأهم شىء لدى أى فنان أن تكون لديه شخصيته التى تميزه عن غيره وإلا ماذا ستكون الفائدة لو فلان شبه فلان وامتداد له، مضيفًا: “أننا علينا أن ندرك أن الشخصية الفنية لم تأت مرة واحدة ولكنها تأتى من الشغل والجهد".

الفنان عصمت داوستاشى

ولد الفنان عصمت عبدالحليم إبراهيم، الشهير بعصمت داوستاشى بالإسكندرية عام ١٩٤٣، من أصول تربطه بجزيرة (كريت)، وتخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عام ١٩٦٧، بقسم النحت.

عصمت داوستاشى فنان شامل، مارس النحت والتصوير الضوئي والرسم والعمل الفني المركب ويستلهم الرموز الشعبية ويتميز أسلوبه بطابع خاص به متأثرا شكلًا بملامح البيئة المصرية الشعبية والتراثية ومضمونا بالإنسان في كل مكان، انحصرت رؤيته كما عبر عنها في تراث بلده الحضاري والشعبي واستلهم الفنون التشكيلية بكل أبعادها بصرية وحركية وسمعية وصوتية وأصبح العمل الفني عنده عملًا شاملًا بخامات مختلفة وأفكار محورها الإنسان المصري في زمننا الحاضر معبرًا عن معاناته وأحلامه وطموحاته بتقنيات حديثة.

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