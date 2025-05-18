جامعة الفيوم تنظم الملتقى الأول للابتكار وريادة الأعمال

افتتح نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم العيسوي، الحدث الأول "Startup Fayoum University" لريادة الأعمال، الذي نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بالتعاون مع مركز متابعة الخريجين بالجامعة.

بداية ريادة الأعمال بالجامعة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، أن مبادرة الجامعة لريادة الأعمال بدأت بفكرة ومع الوقت أصبحت واقع ملموس يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال لطلابها كأحد الركائز الأساسية لتحقيق طموحات شباب الخريجين والتي أصبحت طريقًا أساسيًا لخلق فرص عمل جديدة، ويمثل الحدث خطوة عملية لتمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تسهم في بناء الاقتصاد الوطني كما أشاد بالتعاون البناء بين الجامعة والمحافظة والقطاع الخاص لدعم المبتكرين.

جلسات اللقاء وتجارب الشباب

يذكر أن اللقاء ضم عددًا من الجلسات، حيث عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "دعم الجهات الحكومية لريادة الأعمال" وتناولت الجلسة الثانية "الخدمات المالية وغير المالية في القطاع المصرفي، وقدم عدد من شباب رواد الأعمال الملهم تجاربهم الناجحة والتي بدأت بأفكار بسيطة وأصبحت مشروعات لها قيمة سوقية داخل مصر وخارجها.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة معرض لشباب الخريجين تضمن عدد من المشروعات الصغيرة شمل مشغولات يدوية واكسسوارات وكروشيه، وزيوت طبيعية، ومنتجات غذائية وزراعية.

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