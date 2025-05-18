جامعة الفيوم تكرم لمياء كساب لبلوغها السن القانونية

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، حفل تكريم لمياء كساب، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمناسبة بلوغها السن القانونية للتقاعد.

وأعدت الجامعة فيلما تسجيليا عن مشوارها طوال حياتها الوظيفية وما قدمته للإدارة العامة لرعاية الشباب.

حضر الحفل نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس ومديرو العموم، والإداريون.

رحلة عطاء طوال سنوات العمل

واشاد رئيس الجامعة بكفاءتها وإخلاصها وتفانيها في العمل طوال فترة خدمتها بالجامعة، ومؤكدًا أنها أدت رسالتها على أكمل وجه، وعدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ما تتمتع به الأستاذة لمياء كساب من خبرة وكفاءة عالية، ومشيرًا إلى تفانيها في أداء مهامها وقدرتها على تحمل المسؤولية، متمنيًا لها دوام الصحة والتوفيق في حياتها القادمة.

وفي كلمتها، أعربت المحتفى بها عن خالص شكرها وامتنانها لرئيس الجامعة، والنواب، والزملاء والزميلات، معبرة عن سعادتها واعتزازها بهذه اللحظات المؤثرة التي توجت مسيرتها المهنية.

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