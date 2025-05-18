الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم تكرم لمياء كساب لبلوغها السن القانونية

جامعة الفيوم تكرم
جامعة الفيوم تكرم لمياء كساب، فيتو

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، حفل تكريم لمياء كساب، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمناسبة بلوغها السن القانونية للتقاعد. 

وأعدت الجامعة فيلما تسجيليا عن مشوارها طوال حياتها الوظيفية وما قدمته للإدارة العامة لرعاية الشباب

حضر الحفل نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس ومديرو العموم، والإداريون.

رحلة عطاء طوال سنوات العمل

واشاد رئيس الجامعة بكفاءتها وإخلاصها وتفانيها في العمل طوال فترة خدمتها بالجامعة، ومؤكدًا أنها أدت رسالتها على أكمل وجه، وعدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  ما تتمتع به الأستاذة لمياء كساب من خبرة وكفاءة عالية، ومشيرًا إلى تفانيها في أداء مهامها وقدرتها على تحمل المسؤولية، متمنيًا لها دوام الصحة والتوفيق في حياتها القادمة.

جامعة الفيوم تنظم الملتقى الأول للابتكار وريادة الأعمال

جامعة الفيوم تعلن نتائج مهرجان الكشافة الـ 13 ومسابقة مسرح الثنائيات

وفي كلمتها، أعربت المحتفى بها عن خالص شكرها وامتنانها لرئيس الجامعة، والنواب، والزملاء والزميلات، معبرة عن سعادتها واعتزازها بهذه اللحظات المؤثرة التي توجت مسيرتها المهنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اعضاء هيئات التدريس الإدارة العامة لرعاية الشباب امين عام الجامعة هيئات التدريس مدير عام الادارة العامة

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تنظم الملتقى الأول للابتكار وريادة الأعمال

جامعة الفيوم تعلن نتائج مهرجان الكشافة الـ 13 ومسابقة مسرح الثنائيات

جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل عن منصة التحويلات الإلكترونية

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية الأعلام

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

قرار عاجل من الزمالك ضد عبد الله السعيد بعد تغيبه عن معسكر الإسماعيلية

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

مقطع يطالب بمنع العمال من الصلاة في المسجد يثير الغضب، والنشطاء: قلة حياء (فيديو)

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

المزيد
الجريدة الرسمية