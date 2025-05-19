تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل جراج بعقار سكني، وأسفر عن اشتعال النيران في سيارة خاصة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق سيارة داخل جراج بعقار في القليوبية

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في جراج أسفل عقار سكني، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي السيارات أو أجزاء العقار.

وباشرت الجهات المعنية تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، ومعاينة موقع الحادث.

وأكد مصدر أمني أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية ساهمت في احتواء الحريق ومنع وقوع كارثة أكبر، مشيرًا إلى أنه يُرجح أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما تستكمل التحقيقات لتحديد السبب بشكل دقيق.

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