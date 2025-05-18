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تعليم القليوبية تطلق مبادرة ساعدني أقرأ وأكتب

ادارة الخصوص التعليمية،فيتو
ادارة الخصوص التعليمية،فيتو

دشنت عزة فتحي مدير عام إدارة الخصوص التعليمية مبادرة تحت عنوان " ساعدني أقرأ وأكتب "  في خطوة جادة نحو القضاء على مشكلة ضعف القراءة والكتابة برعاية مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية 

 

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تعليم القليوبية تطلق  مبادرة ساعدني أقرأ وأكتب 

قالت مدير الإدارة التعليمية بمدينة الخصوص القليوبية  في بيان لها أن المبادرة تهدف إلى حصر التلاميذ ضعاف القراءة والكتابة من سجل ٢٦ قرائية وذلك في كل صف من الصف الأول حتى الصف السادس بحيث يتم تجميع الطلاب الضعاف في كل صف وتخصيص حصة لتعليمهم القراءة والكتابة والوقوف علي أسباب ذلك سواء يتم تدريسها في فصل فاضي أو في مكتبة المدرسة.
أوضحت عزة فتحي مدير عام الإدارة أنه جاري تعميم المبادرة في مدارس الخلفاء الراشدين وعمر مكرم ومجمع الخصوص بالإضافة إلى الخصوص المشتركة
لفتت إلى أن المبادرة بدأت في مدرسة الخصوص المشتركة، حيث أكدت مديرة المدرسة أن المبادرة ساعدت على رفع مستوى العديد من التلاميذ.

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