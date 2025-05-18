الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

القبض على مروجي المخدرات عقب تداول مقاطع فيديو في بورسعيد والقليوبية

فيديو يفضح مروج مخدرات
فيديو يفضح مروج مخدرات في بورسعيد.. وسقوطه بقبضة الأمن نجح

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحري، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، حيث تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
وعُثر بحوزته على كمية من مخدري "الهيروين" و"الآيس"، إضافة إلى سلاح أبيض.

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اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهته، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

فيديو يفضح مروج مخدرات في بورسعيد.. وسقوطه بقبضة الأمن

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

تفاصيل الضبط

بالفحص والتحري، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور. وعُثر بحوزته على كمية من مخدري "الهيدرو" و"البودر"، بالإضافة إلى 4 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الواقعة على النحو الذي ورد في المقطع المتداول، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

النيابة تتولى التحقيق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

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المخدرات المواد المخدرة النيابة العامة بمحافظة بورسعيد بمحافظة القليوبية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قسم شرطة الزهور محافظة بورسعيد

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