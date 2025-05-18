رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد اليوم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية لجان امتحانات الفصل الدراسى الثاني لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمجمع لجان معاهد فتحى الخولى العادى والنموذجى التابع لإدارة طوخ التعليمية تجرى الامتحانات.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوي وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق والخدمات.

وقد تفقد رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية للمنطقة اللجان واطمأن على حسن سير الامتحانات يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات اليوم في مادتي أصول الدين ورقة ثانية توحيد وسيرة والدراسات الاجتماعية ويؤدي تلاميذ الشهادة الابتدائية الامتحانات في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللجان تسير بصورة طيبة وبلا معوقات والأسئلة في مستوى الطلاب رافق رئيس المنطقة خلال الزيارة الشيخ مجدي عبد الله محمد رئيس لجنة فتحي الخولي النموذجي الابتدائي والشيخ حاتم محمد فؤاد رئيس لجنة فتيات فتحي الخولي والشيخ سعيد أبو المعاطي رئيس لجنة برشوم الابتدائية والشيخ حسن محمود رئيس لجنة فتحي الخولى بنين ووجه رئيس المنطقة بتوفير الجو المناسب للطلاب والتلاميذ لأداء الامتحان والدقة في تنفيذ التعليمات والتوجيهات.

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