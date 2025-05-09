طرح الإعلان الأول لدراما "Mercy For None" الكورية (فيديو)

أعلنت شبكة نتفليكس موعد عرض دراما "الرحمة بلا أحد" أو “Mercy For None” القادمة بطرح أول أعلان تشويقي للمسلسل.

ومسلسل "الرحمة بلا أحد" مقتبس من قصة ويب تون شهيرة، وهو دراما أكشن نوارية تدور أحداثها حول كي جون، رجل عصابات سابق ترك عالم الجريمة، وبعد 11 عامًا من قطع علاقاته بعصابته، يعود ليكشف الحقيقة وراء الوفاة الغامضة لشقيقه الأصغر كي سوك (لي جون هيوك).

ويقدم الإعلان التشويقي والملصق الدعائي للمسلسل، الذي صدر حديثًا، لمحة عن مهمة الانتقام القاسية التي سيخوضها كي جون، وفي الملصق، يقف كي جون وحيدًا في زقاق ملطخ بالدماء محاطًا بأعدائه الذين سقطوا، في إشارة إلى المعركة الشرسة التي خاضها بمفرده ضد أعدائه الكثر بسلاحه المميز: مضرب البيسبول.

ويقول تعليق الملصق بنبرة تنذر بالسوء: "لقد خرق القواعد، وها هو ذا قد عاد".

في هذه الأثناء، يُظهر الإعلان التشويقي كي جون غاضبًا يبحث عن إجابات حول وفاة أخيه، مهما حاول من عرقلة طريقه. في صراع عنيف للانتقام، يلاحق كي جون بلا هوادة الأسرار المظلمة والعقل المدبر الخفي وراء وفاة كي سوك المفاجئة.

ومن المقرر عرض دراما "Mercy For None" لأول مرة في 6 يونيو.

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