السبت 17 مايو 2025
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ثقافة وفنون

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل خطيئة أخيرة

مسلسل خطيئة أخيرة،
مسلسل خطيئة أخيرة، فيتو

 تعرض منصة “يانجو بلاي” قريبا أحد أبرز أعمالها الأصلية؛ وهو مسلسل “خطيئة أخيرة” الذي سينطلق عرضه يوم 24 مايو الجاري.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل خطيئة أخيرة

يعد المسلسل أول دراما طويلة مشتركة من أعمال يانجو بلاي، ويجمع المسلسل نخبة من النجوم وهو من تأليف الكاتبة السورية نور شيشكلي، ومن إخراج طارق رزق، وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.  

المسلسل كان يحمل اسم “ليديز نايت” ثم تحول إلى “خطيئة أخيرة”، ويتكون من 45 حلقة تُعرض بمعدل 5 حلقات أسبوعيًا.  

تدور أحداث العمل داخل فندق “الصافي”، الذي يخفي خلف واجهته الهادئة شبكة لتجارة المخدرات، ويدخل “هشام” (يؤدي دوره سامر إسماعيل) كمدير جديد للفندق، مدفوعًا بخطة سرية للبحث عن شقيقته، لتقوده الأقدار إلى علاقة مع “كارما” (تلعب دورها ريمي عقل) تقوده إلى كثير من التحديات والمفاجآت.

يضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم، منهم، سامر إسماعيل، عمار شلق، كارلوس عازار، رشا بلال، كارول عبود، رولا بقسماطي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب، وهافال حمدي.

ويترقب الجمهور بشغف عودة الثنائي سامر إسماعيل ورشا بلال خلال هذا العمل بعد نجاحهما في ثنائية سابقة لاقت إعجابًا واسعًا.

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العاصمة اللبنانية بيروت سامر إسماعيل كارلوس عازار يانجو بلاي مسلسل خطيئة أخيرة

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