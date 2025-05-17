تكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالأحياء والمناطق السكنية بأسوان (صور)

تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود على مدار الساعة خلال الفترة الصباحية والمسائية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، فضلًا عن تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، وجرد الأتربة من الطرق والأرصفة والبلدورات، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار لخلق متنفس جمالى وحضارى للمواطنين.

رفع تراكمات ومخلفات وكميات قمامة

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين برفع التراكمات والمخلفات وكميات القمامة بمنطقة المحطة الوسيطة، وأيضًا بداخل عدد من الشوارع الداخلية.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالقيام بأعمال الصيانة لبعض الأعمدة بواسطة الفنيين بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية، فضلًا عن تنفيذ أعمال النظافة العامة فى العديد من المناطق والأحياء السكنية والطرق الرئيسية، وهو الذى توازى معه مواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار.

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بتنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام، ورفع الإشغالات ومصادرة المضبوطات وذلك داخل السوق السياحى بالمدينة، وسط مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية.

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