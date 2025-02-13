الخميس 13 فبراير 2025
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السيطرة على حريقين بمحل طعمية ومزرعة دواجن بالشرقية (فيديو وصور)

إخماد حريقين دون
إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح بالشرقية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الأهالي من إخماد حريقين منفصلين دون حدوث إصابات بشرية، وذلك بدائرة مركزي أولاد صقر وفاقوس.

السيطرة على حريق حظيرة مواشي في الشرقية (صور)

حريق مزرعة دواجن في أولاد صقر.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بنشوب حريق في مزرعة دواجن بمركز أولاد صقر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالمحافظة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق والذي نتج عنه نفوق عدد من الدواجن دون إصابات بشرية.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر، ومدى صلاحية المزرعة من عدمها وتكثيف تحريات المباحث.

حريق مزرعة دواجن في اولاد صقر.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه،فيتو
حريق مزرعة دواجن في أولاد صقر.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه، فيتو

حريق يلتهم محل فول وطعمية في فاقوس

كما تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق هائل في محل فول وطعمية بقرية الديدامون، التابعة لمركز فاقوس وجرى الدفع بسيارات الإطفاء من قبل قطاع الحماية المدنية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية بالتعاون مع الأهالي في السيطرة على الحريق بينما التهمت النيران محتويات المحل من الداخل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حريق يلتهم محل فول وطعمية في فاقوس،فيتو
حريق يلتهم محل فول وطعمية في فاقوس، فيتو

الإدارة العامة للحماية المدنية تكشف أسباب الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق يلتهم محل فول وطعمية في فاقوس،فيتو2
حريق يلتهم محل فول وطعمية في فاقوس،فيتو2

إجراءات الوقاية من الحرائق..التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

 

تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائي في المباني

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

 

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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