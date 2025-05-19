تنس الطاولة، عمر عصر يودع بطولة العالم من الدور الثالث

تنس الطاولة، ودع عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، منافسات فردي الرجال، خلال مشاركته في بطولة العالم 2025، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وخسر عمر عصر المصنف رقم 26 على العالم، أمام لاعب منتخب البرتغال ماركوس فيرتاس المصنف رقم 96 عالميا بنتيجة (3-4) في الدور الثالث من البطولة العالمية.

قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم

وتضم قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم كلا من:

الرجال: عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود حلمي - علي غلاب.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - مريم الهضيبي - يسرا حلمي - هند فتحي - مروة الهضيبي.

وتضم البعثة أشرف حلمي، رئيس الاتحاد، الذي سيحضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إلى جانب أشرف عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، رئيسًا للبعثة، أشرف صبحي مدرب للمنتخب، وأكين داملا توريد كمدرب أحمال.

وتشهد البعثة أيضًا تواجد الحكمة الدولية آية إبراهيم التي سيتم إسناد إليها بعض مباريات البطولة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن البطولة ستشهد إقامة منافسات كل من فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات بالإضافة إلى الزوجي المختلط.

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