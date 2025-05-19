الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطالب سكان خان يونس بالإخلاء: ستكون منطقة قتال

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان في غزة إلى الإخلاء، وذلك قبيل شن هجوم غير مسبوق في المنطقة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان: "إلى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان: جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يشن هجوما غير مسبوق لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة".

وقال: "عليكم الإخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي"، محذرا من أن "محافظة خانيونس ستعتبر منطقة قتال خطيرة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر عقد مشاورات أمنية مساء اليوم.
ومن جانبه قال  وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، إن جيش  الاحتلال يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب.

وأعلن جيش  الاحتلال الإسرائيلي أنه  ضرب  160 هدفا في عموم قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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إسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي خان يونس محافظة خان يونس

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