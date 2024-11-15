طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت، ألذ وأرخص

طريقة عمل الجبنة الكريمي المطبوخة، من الوصفات التي يمكن عملها في البيت، وستوفر بشكل كبير في الميزانية.

لأن الجبنة الكريمي تباع بأسعار مرتفعة، في حين أن تكاليف عملها في البيت أقل بكثير من سعرها في السوق.

إلى جانب أن الجبنة الكريمي المطبوخة الجاهزة تحتوي على مواد حافظة وزيوت مهدرجة قد تؤذي صحة الأطفال، ولذلك أصبحت الكثير من الأمهات يبحثن عن طريقة عمل الجبنة الكريمي المطبوخة.





طريقة عمل الجبنة الكريمي المطبوخة



الجبنة الكريمي

وتقدم الشيف إلهام النعماني خبيرة الطهي، طريقة عمل الجبنة الكريمي المطبوخة في البيت بخطوات سهلة ونتيجة مبهرة.



مكونات عمل الجبنة الكريمي المطبوخة:

كيلو حليب

ربع كوب خل

ربع كوب زيت زيتون أو ذرة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

للحصول على جبنة بالفلفل الحار: قرن فلفل حامى

للحصول على جبنة بالفلفل البارد: حبة فلفل رومى

للحصول على جبنة بالزيتون: 3 زيتونات بدون بذر

للحصول على جبنة بالثوم: 3 فصوص ثوم

للحصول على جبنة بالأعشاب: عودين شبت وبقدونس مفرومين

للحصول على جبنة بطعم الشيدر: 3 ملاعق كبيرة جبنة

شيدر مبشورة

للحصول على جبنة بطعم الرومى: 3 ملاعق كبيرة جبنة رومى مبشورة

طريقة عمل الجبنة الكريمي المطبوخة:

نجهز مصفاة ونحضر أى قطعة شاش – ثم نفردها ونضع فوقها الصفاية مقلوبة على وجهها – ونقص منها قطعة مربعة أكبر قليلا من قطر الصفاية – ثم نأخذ القماشة المقصوصة ونغطى بها فتحة الصفاية ونحكم ربطها حول حواف الصفاية من أعلى – بحيث تصبح القماشة مشدودة ومحكمة فوق الصفاية.

نضع الحليب والخل فى وعاء ونسخنهم على النار

قبل الغليان بقليل سيظهر سائل مصفر (هو الشرش) وحبيبات بيضاء (هى الجبنة) - وعند الغليان نطفى النار ونقلب الحليب ثم نتركه 5 دقائق

نضع الصفاية فوق حلة أو طبق كبير – ثم نصب الحليب ببطء على القماشة – لفصل الشرش عن الجبنة بحيث ينزل الشرش فى الطبق ويتبقى الجبن على القماشة.

نأخذ من الطبق ربع كوب من الشرش ونضعه فى خلاط كهربائى مع الزيت والملح والفلفل والنكهة المفضلة لنا (فلفل حامى أو رومى أو زيتون أو ثوم أو أعشاب أو شيدر مبشور أو رومى مبشور).

طريقة الجبنة الكريمي

نأخذ بالملعقة الجبنة من على القماشة – وهى مازالت ساخنة – ونصبها فوق المقادير السابقة فى الخلاط – ثم نضربهم مع بعض 3 دقائق حتى تتكون جبنة ناعمة كالزبدة.

نصب الجبنة فى برطمان أو علبة ونضعها فى الثلاجة – وبعد أن تبرد ستزيد صلابتها وتصبح مثل الجبنة المطبوخة أو المثلثات، حيث يمكن تغميسها بالخبز أو فردها فى السندوتشات.

وزن الجبنة الناتجة من هذه الطريقة حوالى ثلث وزن الحليب – يعنى كيلو الحليب يعمل ثلث كيلو جبنة – وللحصول على كيلو جبنة نحتاج 3 كيلو حليب (وطبعا 3 أضعاف كل المقادير).

أما الجبنة بطعم الشيدر أو الرومى فوزنهم يكون أكثر 50 جرام – أى حوالى 380جم جبنة من كيلو الحليب.