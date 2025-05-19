الإثنين 19 مايو 2025
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ندوات للتثقيف الصحى بالمراكز الطبية والمدارس بالعاشر من رمضان

ندوات للتثقيف الصحى
ندوات للتثقيف الصحى بالمراكزالطبية والمدارس

قالت الدكتورة هدى مصطفي ناجى  مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، إن الدكتورة ندى شعبان رئيس قسم التثقيف الصحى بالإدارة الصحيه بالعاشر من رمضان، عقدت اليوم الإثنين، مجموعة من ندوات للتثقيف  الصحى بالإدارة والمراكز  الطبية  والمدارس لنشر الثقافة لدى الطلاب تناولت عدة موضوعات منها ڤيروس السعار والاسعافات الاولية عند حدوث العقر ومكان تواجد المصل.

مدير صحة العاشر من رمضان بالشرقية تتفقد مركزا طبيا لـ 10 غرب

بداية جديدة لبناء الانسان 

 يأتى ذلك ضمن مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان "التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وتنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبناءا على تعليمات  الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحه بالشرقيه وتحت إشراف الدكتورة مديرة الإداره الصحية بالعاشر من رمضان والدكتورة ندى شعبان ومسئولى التثقيف الصحى بالادارة.

كما تناولت الندوة التغذية السليمة وطبق الغذاء الصحي وايضا التنمر وانواعه وخطورته علي الصحة النفسية للطفل النظافة الشخصية وغسيل الايدي، بالاضافة الى كيفية العناية بالجسم والشعر والبشرة وحب الشباب في مرحلة المراهقة والانيميا وانواعها وطرق الوقاية منها  وتطرقت الندوة الى إدمان الإنترنت وتأثيره

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الدكتورة هدى ناجى مديرة الادارة الصحية مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية الدكتورة ندى شعبان رئيس قسم التثقيف الصحى المراكز الطبية والمدارس

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