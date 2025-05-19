ضبط متهم هارب من جناية قتل في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم الهارب من جناية قتل بمحافظة أسيوط خلال اختباءه بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

هارب من جناية قتل بمحافظة أسيوط،ضبط متهم خلال اختباؤه بعقار بقليوب

وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بقيام شخص مقيم بمحافظة أسيوط هارب من واقعة قتل وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، واختباءه بقرية منطى دائرة مركز قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية وعدد كبير من الذخائر التى تستخدم علي السلاح النارى المضبوط.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وامرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات

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