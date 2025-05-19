شهد طريق مصر – إسكندرية الزراعي، بنطاق القليوبية حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهم إلى مستشفى قها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر – إسكندرية الزراعي

تلقي مامور مركز طوخ بلاغا بوقوع حادث على طريق مصر إسكندرية الزراعي نطاق طوخ، تم على الفور الدفع بسيارة إسعاف تابعة لنقطة إسعاف قها لنقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من شعبان عبد المطلب، 45 عامًا، مقيم بكفر الشيخ، سائق السيارة النقل – يعاني من نزيف بالمخ،محمود ماجد عبد 35 عامًا، مقيم بطوخ – يعاني من سحجات وكدمات وكسر.

وتباشر الجهات الأمنية بـالقليوبية التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ المتابعة لحالة المصابين.

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