محافظ القليوبية يودع أول فوج للحجاج

حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية فجر اليوم الأحد على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظة القليوبية والبالغ عددهم 90 حاجا وحاجة ضمن حجاج الجمعيات الأهلية وذلك من أمام مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها.

محافظ القليوبية يودع أول فوج حجاج

وإطمئن محافظ القليوبية من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية وأن يحفظها وأن تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان والإستقرار، وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

محافظ القليوبية: تكليف التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات



وتمنى المحافظ للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الإجتماعي هذا العام وتمنى لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها وبالأمن والأمان والتوفيق والسداد.

وأكد محافظ القليوبية أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لانهاء كافة الاجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام ١٤٤٦ هـ ٢٠٢٥م، والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة بإختيار عدد ٤٩٥ حاجا على مستوى محافظة القليوبية، مقسمين إلى ٣ مستويات المستوى الأول 90 حاجا، والمستوى الثانى 135 حاج، والمستوى الثالث 270 حاجا، كما تم إختيار ١١ مشرفا من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

ورافق المحافظ اليوم كل من أميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، مصطفى فرج الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية.

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