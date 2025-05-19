الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رياضة الشرقية تنظم ندوة دينية عن استثمار طاقة الشباب في بناء الحضارات غدا

الدكتور اشرف صبحى
الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إن مديرية الشباب والرياضة ستنفذ غدا الثلاثاء ندوة دينية بعنوان  استثمار طاقه الشباب فى بناء الحضارات بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية.       

شباب الشرقية تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك"

واضاف عبدالعظيم ان محاور الندوة تدور حول  مكانه الشباب فى الإسلام وأسس تربية الشباب في الاسلام وكيفية استغلال طاقات الشباب فى العلم والعمل بالاضافة الى كيفية استثمار طاقة الشباب في بناء الاوطان والحضارات  ودور الشباب فى نهضة الامم وذلك بالبث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة فى تمام الساعة 12,30 ظهرا. 

وأشار الى انه يحاضرها الدكتور وائل محمد رضوان عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة  باسم زكريا المشرف العام على أعمال  لجنة الدعوة الإسلامية  بمحافظة الشرقية حيث ناشدت المديرية الشباب والمواطنين متابعة الندوة على صفحات الفيس بوك وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

شباب الشرقية تنظم ندوة تعريفية عن التنمر

شباب الشرقية تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك"

شباب الشرقية: تنفيذ ندوة دينية عن اليتيم

شباب الشرقية: تكثيف الأنشطة الرياضية بإدارة مشتول

ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

المعاينة تكشف عدم وجود آثار عنف في سرقة فيلا نوال الدجوي

حقيقة إلغاء اتحاد الكرة لاجتماع الغد مع الأندية

البرهان يصدر مرسوما بتعيين سيدتين في مجلس السيادة الانتقالي

قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

المزيد
الجريدة الرسمية