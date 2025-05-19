رياضة الشرقية تنظم ندوة دينية عن استثمار طاقة الشباب في بناء الحضارات غدا

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إن مديرية الشباب والرياضة ستنفذ غدا الثلاثاء ندوة دينية بعنوان استثمار طاقه الشباب فى بناء الحضارات بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية.

واضاف عبدالعظيم ان محاور الندوة تدور حول مكانه الشباب فى الإسلام وأسس تربية الشباب في الاسلام وكيفية استغلال طاقات الشباب فى العلم والعمل بالاضافة الى كيفية استثمار طاقة الشباب في بناء الاوطان والحضارات ودور الشباب فى نهضة الامم وذلك بالبث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة فى تمام الساعة 12,30 ظهرا.

وأشار الى انه يحاضرها الدكتور وائل محمد رضوان عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بمحافظة الشرقية حيث ناشدت المديرية الشباب والمواطنين متابعة الندوة على صفحات الفيس بوك وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية

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