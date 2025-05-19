ليفربول يقترب من التعاقد مع هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول بدأ خطوات جادة من أجل ضم الظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز لاعب بورنموث، خلال الميركاتو الصيفي 2025.

ليفربول

ووفقا لما أعلنه ماتيو موريتو خبير الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس، فإن ليفربول تواصل مع بورنموث، لتسريع المفاوضات بشأن صفقة كيركيز خلال الأيام المقبلة.

وأضاف موريتو أن المحادثات بين كيركيز وليفربول حول الشروط الشخصية للعقد، وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يعزز فرص إتمام الصفقة قريبا.

ليفربول

الدوري الإنجليزي



ويعد كيركيز من أبرز المواهب الصاعدة في مركز الظهير الأيسر، وسبق له تمثيل منتخب المجر، وشارك هذا الموسم بشكل منتظم مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن ميلوس كيركيز، البالغ من العمر 21 عاما، كان يتمتع باهتمام ريال مدريد، قبل تدخل ليفربول لحسم الأمور لصالحه.

برايتون

ويحل ليفربول مساء اليوم الإثنين ضيفا أمام برايتون على أرضية ملعب "فالمر" في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ليفربول

القناة الناقلة لمباراة برايتون ضد ليفربول

تذاع مباراة برايتون أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بعدما حسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الرابعة والثلاثين فيما يحتل برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 55 نقطة.

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