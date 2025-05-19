الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يقترب من التعاقد مع هدف ريال مدريد

ليفربول
ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول بدأ خطوات جادة من أجل ضم الظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز لاعب بورنموث، خلال الميركاتو الصيفي 2025.

ليفربول 

ووفقا لما أعلنه ماتيو موريتو خبير الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس، فإن ليفربول تواصل مع بورنموث، لتسريع المفاوضات بشأن صفقة كيركيز خلال الأيام المقبلة.

وأضاف موريتو أن المحادثات بين كيركيز وليفربول حول الشروط الشخصية للعقد، وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يعزز فرص إتمام الصفقة قريبا.

<strong>ليفربول </strong>
ليفربول 

 الدوري الإنجليزي


ويعد كيركيز من أبرز المواهب الصاعدة في مركز الظهير الأيسر، وسبق له تمثيل منتخب المجر، وشارك هذا الموسم بشكل منتظم مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن ميلوس كيركيز، البالغ من العمر 21 عاما، كان يتمتع باهتمام ريال مدريد، قبل تدخل ليفربول لحسم الأمور لصالحه.

 برايتون

ويحل ليفربول مساء اليوم الإثنين ضيفا أمام برايتون على أرضية ملعب "فالمر" في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

<span style=برايتون">
برايتون

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

 تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

<strong>ليفربول </strong>
ليفربول 

القناة الناقلة لمباراة برايتون ضد ليفربول

تذاع مباراة برايتون أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بعدما حسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الرابعة والثلاثين فيما يحتل برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 55 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورنموث ليفربول برايتون ليفربول وبرايتون ليفربول ضد برايتون ليفربول امام برايتون مباراة ليفربول وبرايتون مباراة ليفربول ضد برايتون مباراة ليفربول امام برايتون الدوري الانجليزي ريال مدريد

مواد متعلقة

موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في ختام الليجا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول ضيفا ثقيلا علي برايتون في الدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

نوال الدجوي تكشف تفاصيل المسروقات: 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و15 كيلو ذهب

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

التفاصيل الكاملة لسرقة ملايين الجنيهات والدولارات من منزل الدكتورة نوال الدجوي

صراع على مراكز التشامبيونزليج، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون وليفربول

الأهلي يقرر تقسيم صفقاته الصيفية

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

الزمالك يترقب موقف أسامة جلال من أجل حسم الصفقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية