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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

 الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول مساء اليوم الإثنين ضيفا على برايتون على أرضية ملعب "فالمر" في الجولة السابعة والثلاثين، وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.


تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، كورتيس جونز، جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز.

ويسعى محمد صلاح  نجم ليفربول إلى تحقيق رقم قياسي جديد وإنجاز تاريخي في المواجهة أمام برايتون.

وحال مشاركته، سيخوض صلاح مباراته رقم 300 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، والمباراة رقم 400 مع الفريق في مختلف المسابقات.

 

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة.

 

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برايتون ضد ليفربول

تذاع مباراة برايتون أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بعدما حسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الرابعة والثلاثين فيما يحتل برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 55 نقطة.


ويمتلك محمد صلاح فرصة ذهبية هذا الموسم ليكون فقط ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات.

 

وكان محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز المرة الأولى عام 2018، وذلك بعدما تمكن من نسجيل 32 هدفًا، قبل أن يتوج بالجائزة للمرة الثانية في عام 2019 برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني الذي يلعب حاليًا في النصر السعودي، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال السابق والقادسية السعودي حاليًا، في حين توج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في عام 2022 مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج سون مين لاعب توتنهام هوتسبير بـ23 هدفًا لكل لاعب.

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