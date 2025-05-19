موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في ختام الليجا

الدوري الإسباني، أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الليجا للموسم الجاري 2024-2025.

وأوضحت رابطة الليجا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، أن الجولة ستنطلق يوم 23 مايو الجاري، وتختتم يوم 25 من الشهر نفسه.

وستكون أول مباراة في الجولة بين ريال بيتيس وفالنسيا على ملعب الأول، وفي اليوم التالي، يلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي 25 مايو، يحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بيلباو، ويلتقي أتلتيكو مدريد مع جيرونا على ملعب مونتيليفي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 85 نقطة، ويليه ريال مدريد في الوصافة ب81 نقطة، بينما يحل أتلتيكو مدريد ثالثا ب73 نقطة.

برشلونة يخسر أمام فياريال

وخسر فريق برشلونة بطل الليجا، من ضيفه فياريال، بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

افتتح فياريال التسجيل عن طريق أيوزي بيريز في الدقيقة 4، ثم تعادل برشلونة عن طريق لامين يامال في الدقيقة 38، قبل أن يسجل فيرمن لوبيز هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل فياريال هدفين عن طريق سانتي كوميسانا وتاجون بوشانان في الدقائق 50 و80.

ريال مدريد يفوز أمام إشبيلية

فيما فاز نادي ريال مدريد علي نظيره إشبيلية، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية ريال مدريد كل من: مبابي في الدقيقة 75 وبيلينجهام في الدقيقة 87.

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