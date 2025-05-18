حملات رقابية مكبرة في الوادي الجديد

شنّ فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد حملة تفتيشية مفاجئة بمركز بلاط، اليوم الأحد، بالتعاون مع الإدارة التموينية والوحدة المحلية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر جنح اقتصادية بحق عدد من المنشآت المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وتشديدًا للرقابة على الأسواق والمنشآت الاستهلاكية.

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، أن الحملة جاءت في إطار الدور الرقابي المتواصل الذي يضطلع به الجهاز لحماية حقوق المستهلك وضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.

أوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، أنه لم تقتصر جهود الحملة على الجانب التفتيشي فقط، بل امتدت لتشمل توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، لا سيما الحق في استبدال واسترجاع السلع، والحصول على فاتورة قانونية تضمن حقوق المشتري، فضلًا عن التأكيد على ضرورة شراء المنتجات الآمنة المطابقة للمواصفات.

وأضافت مدير فرع جهاز حماية المستهلك، أنه خلال الحملة، جرى توزيع منشورات توعوية والإجابة عن استفسارات المواطنين بشأن آليات تقديم الشكاوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي داخل المجتمع المحلي.

وقالت إنه تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد جهود جهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات، والتي شهدت تكثيفًا ملحوظًا منذ إقرار القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي منح الجهاز صلاحيات أوسع في التدخل السريع لحماية المستهلك، ومنح المواطنين حق الاستبدال خلال 14 يومًا لأي سلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات.

من جانبه، دعا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء بالحضور إلى مقر الفرع في حي ميتالكو بجوار الكنيسة، أو من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم: 01000000329، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل بجدية مع كافة الشكاوى ويتابعها حتى ضمان حقوق المستهلك كاملة.

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