عاصفة ترابية تضرب الفرافرة بالوادي الجديد والمحافظة ترفع حالة الطوارئ(صور)

ضربت عاصفة ترابية واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، ما أدى إلى انعدام الرؤية على الطرق السريعة والداخلية، وتسببت في تقليل الحركة المرورية في بعض المناطق بالرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالساعات الأولى من اليوم.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المديريات والوحدات المحلية، وتفعيل غرف العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة.جرى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

العواصف الترابية في الوادي الجديد



وتُعد محافظة الوادي الجديد من أكثر المناطق تعرضًا للعواصف الترابية في مصر، نظرًا لطبيعتها الصحراوية وموقعها الجغرافي. في السنوات الماضية، شهدت المحافظة عدة موجات من العواصف الترابية التي أدت إلى تأثير مظاهر الحياة اليومية، حيث جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، وتفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة.



وناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية.



كما جرى التأكيد على ضرورة عدم القيادة في مثل هذه الظروف المناخية حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

جهود مستمرة لمواجهة الطقس السيئ

تواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة جهودها لمواجهة آثار العواصف الترابية، من خلال متابعة حالة الطرق، والتأكد من جاهزية المرافق الحيوية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، كما جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

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